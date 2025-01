Secoloditalia.it - Italiano arrestato in Venezuela, l’appello dei familiari al governo. Farnesina e diplomazia al lavoro

Si appellano aldi Alberto Trentini, cooperantedi origini veneziane di cui non si hanno più notizie da quando è stato fermato il 15 novembre dalle autorità del. La famiglia, in una nota, chiede aldi fare “tutti gli sforzi diplomatici possibili e necessari. E di aprire un dialogo costruttivo con le istituzionine, per ripotare a casa Alberto e garantirne l’incolumità”. Trentini, si spiega, si trovava inper una missione con la Ong Humanity e Inclusion per portare aiuti umanitari alle persone con disabilità. “Alberto era arrivato inil 17 ottobre 2024. Il 15 novembre mentre si recava in missione da Caracas a Guasdalito è stato fermato ad un posto di blocco, insieme all’autista della Ong. Sembrerebbe che pochi giorni dopo il fermo Alberto sia stato trasferito a Caracas.