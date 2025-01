Lettera43.it - Italiano arrestato in Venezuela, la famiglia non ha notizie da due mesi: «Intervenga il governo»

Ladi Alberto Trentini, cooperantefermato dalle autorità inil 15 novembre 2024, non ha piùdell’uomo da allora. I familiari hanno così lanciato un appello «al» per «porre in essere tutti gli sforzi diplomatici possibili e necessari, aprendo un dialogo costruttivo con le istituzionine, per riportare a casa Alberto e garantirne l’incolumità». Lo hanno fatto tramite una nota diffusa dall’avvocata Alessandra Ballerini, che ha spiegato la vicenda. Trentini si trovava inin missione con la Ong Humanity e Inclusion, per potare aiuti umanitari alle persone con disabilità: «Alberto era arrivato inil 17 ottobre 2024 e il 15 novembre mentre si recava in missione da Caracas a Guasdalito è stato fermato a un posto di blocco, insieme all’autista della Ong».