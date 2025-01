Romadailynews.it - Italia: al via Giochi universitari mondiali invernali di Torino 2025

sono tornati aper la prima volta dal 2007, con l’inaugurazione ufficiale dell’eventoqui, avvenuta ieri nella citta’ natale dell’Universiade. Idi quest’anno sono destinati ad aprire nuovi orizzonti, in quanto accolgono per la prima volta nella storia dell’evento studenti para-atleti che gareggiano nello sci alpino e nello sci di fondo. Lo sci alpinismo fara’ il suo debutto ai, mentre lo sci orientamento tornera’ dopo la sua ultima apparizione nel 2019. In particolare, quest’ultimo e’ previsto anche per iolimpicidel 2026 in. Durante gli undici giorni di torneo, da ieri 13 fino al 23 gennaio, un totale di 1.655 atleti provenienti da 54 Paesi e regioni si sfideranno in 11 sport, tra cui lo sci alpino, lo snowboard, lo sci freestyle, lo sci di fondo, il biathlon, lo sci orientamento, l’hockey su ghiaccio, lo sci alpinismo, il pattinaggio artistico, il pattinaggio di velocita’ su pista corta e il curling.