Quotidiano.net - Intesa Sanpaolo e Confindustria: accordo da 200 miliardi per la crescita sostenibile

Leggi su Quotidiano.net

Il consigliere delegato e ceo di, Carlo Messina e il presidente di, Emanuele Orsini hanno firmato il nuovoper ladelle imprese italiane. Il nuovo percorso congiunto 'Investimenti, innovazione, credito' metterà a disposizione delle imprese italiane 200di euro per promuovere ladel sistema produttivo. "Metteremo a disposizione delle imprese 200di euro, quasi un Pnrr diper l'Italia e questo, secondo me, consentirà di poter accelerare ulteriormente la", ha detto il ceo di, Carlo Messina. "Abbiamo bisogno di fare correre il nostro Paese, abbiamo bisogno che le politiche industriali vengano messe al centro e anche per questo, lo diremo con forza, servirà un piano triennale di politica industriale.