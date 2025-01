Inter-news.it - Inter, i troppi infortuni hanno due cause scatenanti: urge nuova strategia

Leggi su Inter-news.it

All’la questionetiene in apprensione sia il tecnico Simone Inzaghi che tutta la tifoseriaista. Strada facendo, all’inizio della stagione ad oggi, la Beneamata ha perso tanti pezzi pregiati a causa di problemi fisici.INFERMERIA – L’quest’anno deve far fronte a tantichemesso più volte in difficoltà Simone Inzaghi nello schierare l’undici migliore. Il primo reparto ad essere falcidiato dagliè quello difensivo. Il primo è stato Fracesco Acerbi il 20 Ottobre si è fermato per un problema al bicipite femorale. C’è stata una ricaduta per il difensore a Novembre per uno stiramento alla coscia. Anche Benjamin Pavard, pilastro della line a tre dell’si ferma il 5 Novembre prima (lussazione della rotula) e poi il 27 Novembre (o al bicipite femorale).