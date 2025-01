Spazionapoli.it - Infortunio Buongiorno, preoccupazione in casa Napoli: c’è una sola speranza

Ultimissime Calcio– Alessandroè fermo ai box da diverse settimane. Nelle ultime ore, sono emersi dettagli sulle condizioni dell’azzurro. La stagione delprosegue al meglio. Gli azzurri occupano la prima posizione in classifica, anche se al momento uno degli uomini cruciali è fermo ai box. Naturalmente, si tratta di Alessandro, out a causa di unalle costole. Latra le file azzurre è aumentata nelle ultime ore, ancor più a causa delle condizioni del giocatore che continuano ad essere in “bilico”.out con l’Atalanta: i tempi di recuperoIl rientro di Alessandrocontinua ad essere distante. In vista delle prossime partite, ildovrà continuare a fare meno del leader del reparto difensivo. Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” il calciatore non ha ancora recuperato e sarà assente nel big match contro l’Atalanta in programma sabato 18 alle ore 20.