Incendi a Los Angeles, Vacchiano: "Causati da un 'colpo di frusta climatico'. Il problema è la loro velocità, così sono inarrestabili"

“Ildeglicaliforniani non è stata tanto lagrandezza, ma lastati talmente rapidi da lasciare poco tempo per scappare. E per questo nonassolutamente contenibili”. Giorgio, professore di Scienze forestali dell’università di Milano, spiega la dinamica del disastro accaduto la settimana scorsa a Los. Correlandola all’alternanza di periodi umidi e secchi che sempre più caratterizza il nostro mondo surriscaldato.In che senso glia Losdiversi rispetto al passato?La cosa nuova e diversa di questirispetto ai tanti altri in California è checonseguenza di undi. Sappiamo che la crisi climatica aumenta le siccità in frequenza e in durata e che la siccità prosciuga la vegetazione.