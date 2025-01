Lanazione.it - In Senato la presentazione del libro di Mancini sull’economia rurale

LUNIGIANAStamani il’Vita contadina e diritti economico-sociali-Noia e riflessioni in un villaggio agricolo’ di Paolosarà al centro di un incontro nella sala ‘Caduti di Nassirya’ del, a Roma. Unche racconta come le difficoltà economiche delle aree agresti, in particolare del sud Italia, abbiano generato lo spopolamento delle campagne. Il giovane scrittore di origine spezzina, ma molto legato alla Lunigiana, che ha presentato di recente il volume a Montignoso, nella sua opera parla di una misura simile al reddito di cittadinanza per gli operatori agricoli. La conferenza suldi(32 anni e una laurea in giurisprudenza) intitolata ‘Sud. Locomotiva d’Italia’ è stata voluta dalla senatrice 5 stelle Vincenza Aloisio, dal momento che il volume analizza il reddito di cittadinanza come trampolino di lancio verso lo stato sociale, tema molto caro al movimento pentastellato.