In Cdm i tagli alle piccole scuole il ddl sulle Pmi e il decreto salva-Pnrr

Convocato per le 13:00 del 14 gennaio il Consiglio dei Ministri volto ad affrontare una serie di questioni: dalla riorganizzazione del sistema scolastico al disegno di legge annualee medie imprese, dai limiti di spesa per le politiche di coesione nell’ambito delleggi regionali.Fra i nodi più spinosi, il dimensionamento della rete scolastica, con iai vertici delle, che è uno degli obiettivi previsti dal.Dimensionamento scolasticoAd oggi, non tutte le Regioni hanno portato a compimento il piano di dimensionamento e la questione è complicata dal fatto che riguarda competenze prettamente regionali.Secondo quanto trapelato, il governo non prevede di imporre commissariamenti. Si sarebbe invece orientati a concedere prorogheRegioni inadempienti, così da permettere di raggiungere gli obiettivi.