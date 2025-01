Linkiesta.it - Il richiamo europeista di Gentiloni per svegliare il Pd dal grande sonno riformista

Paolonon intende scendere in campo, secondo l’accezione corrente di questa espressione intesa come l’annuncio di candidarsi a qualcosa. Ma è sceso in campo con i contenuti esposti nell’articolo che segna l’avvio della sua collaborazione con Repubblica, una collaborazione che non sottintende alcun endorsement da parte del quotidiano diretto da Mario Orfeo, ma che è solo un colpo giornalistico. Né bisogna aspettarsi daalcun annuncio a Orvieto, al convegno dei liberal di Enrico Morando, Stefano Ceccanti, Giorgio Tonini, Claudia Mancina, che terrà la relazione, dove sarà sabato 18 per un intervento che comunque è atteso. L’ex commissario europeo intende evidentemente star fuori da giochini e discorsi più o meno vacui su federatori e leadership e anche tenersi lontano dalla dialettica, per quel po’ che esiste, nel Partito democratico.