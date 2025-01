Metropolitanmagazine.it - Il Quadrilatero della moda di Milano diventerà ufficialmente ZTL a fine mese: l’annuncio di Sala

Una brutta notizia per gli automobilisti: ildisaràuna Ztl, ovvero una Zona a traffico limitato. Lo ha annunciato il Sindaco Beppe, dopo un lungo dibattito tra il Comune die il governo. Ora, la ZTL entrerà in vigore agennaio. L’amministrazione aveva approvato il provvedimento lo scorso maggio: l’obiettivo è quello di limitare l’inquinamento nell’area dello shopping di lusso. Le vie interessate sono via Manzoni, via Senato, via San Damiano, corso Monforte e via Cino del Duca. Già lo scorsoè partita l’installazione delle telecamere di controllo.IldiZTL: è ufficialeLo stop ai veicoli nel, che include via Borgospesso, via Santo Spirito, via Gesù, via Sant’Andrea, corso Venezia, corso Matteotti, via San Paolo, via Verri, via Bigli e via Montenapoleone, durerà 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno.