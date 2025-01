Il prete innamorato di Ischia che ha lasciato la tonaca per la parrocchiana | Nessun rimpianto è stato un dono di Dio

Leggi su Open.online

Non ha rimpianti e non tornerebbe indietro don Antonio Scola, il parroco diche halae gli incarichi ecclesiastici per amore di una. Al telefono in tv, sul programma Storie italiane di Rai1, ha assicurato che non haripensamento: un capitolo della sua vita si è chiuso e ora «spero di continuare con questa donna perché ci vogliamo bene». Ilsi è autosospeso dopo aver resa pubblica la sua relazione con una donna che frequentava la sua chiesa, sposata e con due figli. Scola ha 57 anni ed è anche il vicepresidente della Caritas locale. «Non rimpiango quello che ho fatto, èundi Dio», ha detto al telefono con la giornalista Olga Mascolo, «per me èqualcosa di molto forte, altrimenti ci saremmo allontanati come dopo una passeggiata, tu vai a casa tua, io ritorno a casa mia e nascondiamo tutto.