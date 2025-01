Il pizzaiolo di Napoli arruolato da Mosca | Sono prigioniero di Kiev Era stato condannato in Italia per molestie e omicidio 

Leggi su Open.online

«Mi chiamo Gianni Cenni,mobilitato illegalmente in Russia per combattere in Ucraina». A dirlo in un video – pubblicato in esclusiva da Today – è ildi, arrenei giorni scorsi dalle truppe di. Nel filmato, il 51enne sotto interrogatorio, ammette di esseremandato al fronte dalle forze armate di Vladimir Putin. «Non voglio combattere – continua Cenni -. Voglio tornare in». Fonti informate confermano, inoltre, che l’uomo ècatturato nella zona di Kharkiv, in Donbass, occupata dae si trova attualmente sotto la custodia dell’UcrainaIl passato di Cenni Il 51enne si è trasferito in Russia già da diversi anni. Nella cittadina di Samara, capoluogo dell’omonima regione sul fiume Volga, aveva lavorato comeanche nel locale del consoleno.