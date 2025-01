Laprimapagina.it - Il più grande pellegrinaggio del Mondo: 400 milioni al Kumbh Mela

Ogni dodici anni, un evento straordinario trasforma l’India in una destinazione spirituale per centinaia didi persone. Ilè il piùraduno religioso del pianeta, capace di attrarre pellegrini da ogni angolo del Paese e del. Nel 2025, questa celebrazione ha raggiunto numeri senza precedenti, con oltre 400di partecipanti che si sono riuniti sulle rive dei sacri fiumi dell’India. Ma cos’è esattamente ile cosa lo rende così speciale?Il significato delIl termine “” significa “anfora” in sanscrito, mentre “” si traduce con “fiera” o “raduno”. Secondo la mitologia indiana, iltrova le sue radici nella leggenda del Samudra Manthan, l’agitazione dell’oceano di latte. Durante questa epica battaglia tra divinità (Deva) e demoni (Asura) per il nettare dell’immortalità (Amrita), alcune gocce del prezioso liquido caddero in quattro luoghi sulla Terra: Allahabad (oggi Prayagraj), Haridwar, Ujjain e Nashik.