Ilfattoquotidiano.it - ‘Il papa deve morire. Il terrorismo armeno dietro l’attentato a Karol Wojtyla’: Ezio Gavazzeni presenta il suo nuovo libro

Oltre 400 documenti dei servizi segreti, ministeri, Digos, questure, prefetture, provenienti dall’Archivio Centrale di Stato, riscrivono la storia delcompiuto da Mehmet Ali A?ca aWojty?a nel maggio del 1981. Da questa ricostruzione, emerge che l’Esercito Segreto per la Liberazione dell’Armenia (ASALA) minacciava di morte ilpolacco dal 1977 al 1983. Il motivo? L’operazione coperta chiamata Operazione Safe Haven, gestita da Vaticano, governo italiano e Usa (Henry Kissinger), con lo scopo di espatriare gli armeni dall’allora U e portarli a Roma, in 16 pensioni “convenzionate”, per poi farli arrivare negli Stati Uniti. Lo Stato italiano nel 1980 iniziò una trattativa con il, a Beirut, che si concluse nel 1983 con la firma di Oscar Luigi Scalfaro, per fermare gli attacchi sul territorio italiano in cambio dello stop al flusso di emigrazione dei profughi armeni attraverso il nostro Paese.