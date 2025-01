Gamberorosso.it - Il negozio nel ghetto ebraico che ha apparecchiato le tavole di Papi e reali (e dove giocavo da bambina)

Leggi su Gamberorosso.it

Quando eroe venivo nel quartierecon nonna, entrare nello storicoDitta Leone Limentani era come varcare la soglia di un luogo magico. L'aspetto era quello di un vecchio magazzino con scaffalature di legno sopra le quali stavano in equilibrio pile di piatti, torri di tazzine, e architetture di pentole e padelle. Migliaia di metri quadri di corridoi dal soffitto a volta che si snodano nel seminterrato dell'intero stabile posizionato fra il Tempio Maggiore, il Portico d'Ottavia e il Teatro Marcello. Una volta all'interno, sceso qualche gradino, ci si perde ancora tra le centinaia di ripiani che ospitano ancora oggi ogni sorta di porcellane, posate e vasellame, cristalli, argenteria. E poi attrezzatura professionale da cucina e complementi d'arredo. Come allora, visitare questo luogo storico è sempre un'emozione.