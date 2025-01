Agi.it - Il Monza si rialza e batte 2-1 la Fiorentina

Leggi su Agi.it

AGI - Ritrova la vittoria dopo due mesi e mezzo ildi Salvatore Bocchetti, cheper 2-1 laregalando la prima gioia casalinga ai propri tifosi. Decisive per i biancorossi le reti di Ciurria e Maldini, vana quella su rigore di Beltran. Parte forte la, con Gudmundsson che sugli sviluppi di un corner si ritrova libero di colpire in area ma non è preciso nell'indirizzare il pallone che termina cosi' alto. Occasione per la Viola, che al 17' si vede assegnare un calcio di rigore per il presunto fallo di Pablo Marì su Sottil, con l'arbitro Dionisi che prima comanda il penalty, salvo poi essere richiamato al Var e annullare la sua decisione. Prova a rispondere il, con Bondo che dalla trequarti lascia partire una conclusione potente che termina poco distante dal palo alla destra di De Gea.