Il Giro d’Italia torna a Cortona | entusiasmo dell’Amministrazione comunale

Passaggio previsto il 18 maggio nella tappa Gubbio-Siena, un evento atteso dal 2012Il2025 farà tappa nel territorio cortonese, regalando un evento atteso da oltre un decennio. La notizia, ufficializzata il 13 gennaio dal Comitato organizzatore, è accolta condall’Amministrazione. La corsa rosa, nella tappa Gubbio-Siena del 18 maggio, attraverserà la Val di Pierle e la Valdichiana, percorrendo circa 50 chilometri del territorio cortonese.«È una notizia che ci riempie d’orgoglio – dichiara il sindaco di, Luciano Meoni – ringraziamo gli organizzatori per questa scelta che valorizza il nostro territorio. Con il supporto degli enti locali, siamo pronti a collaborare per il successo della manifestazione. Questo passaggio sarà un’importante occasione per celebrare lo sport e promuovere le eccellenze locali, ricordando figure emblematiche come Ivo Faltoni, legato ai grandi campioni del ciclismo come Gino Bartali».