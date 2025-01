Cityrumors.it - Il Giro d’Italia salpa per l’Albania: una corsa che unisce due sponde del Mediterraneo

Ilparte da Durazzo: tre tappe albanesi per celebrare il legame tra due paesi e un arrivo a Roma per il Giubileo.accoglie per la prima volta nella storia il, trasformando larosa in un simbolo di legame tra le duedel. L’idea di partire da Durazzo il 9 maggio per arrivare a Roma il 1° giugno, in onore del Giubileo, porta la firma del premier albanese Edi Rama, che ha svelato il tracciato con entusiasmo.Un legame importante e gli sviluppi di una collaborazione Cityrumors.it foto AnsaUn’iniziativa che, a detta dello stesso Rama, è nata da uno scambio con il ministro italiano Francesco Lollobrigida, sottolineando un rapporto sempre più stretto tra Italia e Albania.Il tracciato: dalall’Italia anche con ilItalia e Albania condividono un legame profondo, fatto di storia, cultura e migrazioni.