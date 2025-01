Lanazione.it - Il Giro d’Italia passerà da Cortona, la soddisfazione dell’Amministrazione comunale

Arezzo, 14 gennaio 2025 – Il Giro d'Italia 2025 passerà dal territorio cortonese, l'Amministrazione comunale esprime soddisfazione per la scelta del Comitato organizzatore ufficializzata questo 13 gennaio. La corsa rosa, nella tappa Gubbio-Siena del 18 maggio, transiterà dalla Val di Pierle alla Valdichiana e per circa 50 chilometri solcherà il territorio cortonese. «È una bellissima notizia che ci riempie d'orgoglio - dichiara il sindaco di Cortona Luciano Meoni - ringraziamo gli organizzatori per aver scelto il nostro territorio. Insieme a tutti gli enti locali coinvolti, siamo a disposizione per collaborare alla riuscita della manifestazione.