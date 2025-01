.com - Il falconiere della Lazio Juan Bernabé licenziato: i video sui social della protesi peniena

Leggi su .com

, il, è stato recentemente al centro di una controversia a seguitodiffusione di unesplicito relativo a un intervento chirurgico per l’impianto di una. La società sportiva ha reagito prontamente, interrompendo ogni rapporto professionale con lui: in un comunicato ufficiale, laha espresso stupore e disapprovazione per le immagini e le dichiarazioni associate, ritenendo il comportamento diincompatibile con i valori del club.e l’intervento diSabato scorso,, 56 anni, si è sottoposto a un intervento chirurgico presso la Clinica Nuova Villa Claudia di Roma per l’impianto di una, con l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni sessuali.Successivamente, ha condiviso sui suoi profiliunesplicito che documentava l’esito dell’operazione.