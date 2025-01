I figli di Sven Goran Eriksson scoprono la verità sull’eredità Stangata di debiti | cosa resta dopo la truffa del commercialista

Leggi su Open.online

Un debito netto di 4 milioni di euro. È quanto si ritrovano gli eredi di, l’ex allenatore di Lazio, Roma, Sampdoria e Manchester City, morto a 76 anniaver ricevuto una diagnosi di cancro al pancreas. Lo svedese, che è stato tra i manager più apprezzati della sua generazione, in passato aveva ammessa: «Ho avuto uno scarso controllo sulle mie finanze. Non ho idea di quanti soldi ho né dove siano». Non che li abbia sperperati o persi in vizi. Il tecnico svedese fu vittima di un raggiro negli ultimi anni di carriera da parte del suo consulente finanziario, che perse la causa.ricevette le sue scuse, ma non i suoi soldi. Lo svedese gli aveva affidato la gestione patrimoniale e un investimento per lo sviluppo residenziale di un centinaio di appartamenti nell’Hampshire, e in un progetto di sviluppo di due lotti alle Barbados.