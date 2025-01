Panorama.it - I cinesi aspettano Trump per decidere il futuro di TikTok

Leggi su Panorama.it

In un contesto di crescente incertezza, i dirigenti distanno prendendo tempo e decidendo di posticipare qualsiasi decisione riguardante la vendita della parte Usa della piattaforma che raccoglie circa 170 milioni di utenti. Il compratore più gettonato è Elon Musk oggi braccio destro del nuovo presidente e proprietario di X, la ex Twitter. Secondo fonti vicine alla trattativa, la leadership cinese sembra intenzionata ad aspettare l’arrivo di Donald, un passo che potrebbe avere un impatto significativo sulle future dinamiche del processo., la popolare applicazione di condivisione video di proprietà della società cinese ByteDance, è stata al centro di controversie politiche negli Stati Uniti, dove è stata accusata di rappresentare una minaccia per la sicurezza nazionale. Le trattative per la sua vendita sono state più volte sollecitate dal governo americano, con Donaldche aveva preso posizione esplicitamente, chiedendo la cessione della piattaforma a un acquirente statunitense.