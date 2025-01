Inter-news.it - Highlights Serie A Femminile | Roma-Inter Women 1-2: che vittoria!

Leggi su Inter-news.it

, match valido per la quattordicesima giornata di, è finita 1-2 per le nerazzurre di Piovani.pesantissima. I gol e glidella partita che si è giocata allo Stadio Tre Fontane di.WOW! – L’ha battuto ladomenica sera per 2-1 nella partita valida per la quattordicesima giornata della. Le ragazze di Gianpiero Piovani hanno ottenuto un grande risultato, battendo le campionesse d’Italia allungando tra l’altro in classifica. L’inizio di partita è molto importante con Polli e Thorgesen a colpire subito, anche se la seconda non è più giocatrice dell’. La centrocampista ha firmato il tabellino con il consueto gol dell’ex. L’espulsione di Giacinti ha spianato la strada alla squadra meneghina, che ha saputo sfruttare al meglio la superiorità numerica.