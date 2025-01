Hamas ha un altro Sinwar | il fratello studia da leader a Gaza

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Perc’è un. Dopo Yahya, alla guida del gruppo c’è ora Mohammedminore deldiucciso lo scorso ottobre da Israele, considerato la mente dell’attacco del 7 ottobre 2023 nel Paese. E Mohammed“lavora per ricostruire il gruppo”, scrive il Wall Street Journal dopo 15 mesi di operazioni militari israeliane che hanno ridotto in macerie l’enclave palestinese e fatto migliaia di morti. Secondo i funzionari arabi che fanno da mediatori nei colloqui per una tregua trae Israele, Mohammedsi è dimostrato ostinato come ilmaggiore nello spingere per un cessate il fuoco che garantisca la sopravvivenza di. E la violenza di questi mesi, evidenzia il giornale, ha creato una nuova generazione di reclute volenterose in unadisseminata di ordigni inesplosi, che i combattenti dipossono trasformare in ordigni improvvisati.