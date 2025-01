Top-games.it - Guida Lies of P, l’Hotel Krat

Leggi su Top-games.it

Dopo aver superato indenni la prima zona che fungeva abbastanza da tutorial per farvi ambientare con i comandi di gioco, adesso le cose iniziano a farsi più serie, ma non disperate, finalmente approdiamo ad un nuovo luogo diof P,. Questa magione funge da base per il nostro avatar e risulta essere l’ultimo luogo sicuro in tutta la città di. Nonostante sia un posto fondamentalmente di passaggio, potremo fare alcune cose prima di proseguire nella trama principale.of P,, il nostro campo baseDopo aver sconfitto il primo boss, attraversiamo il cancello di fronte a noi per far partire il filmato introduttivo del gioco con tanto di logo come a far capire cheof P inizia da questo punto e ciò che abbiamo appena affrontato non era che un piccolo assaggio di ciò che ci aspetta.