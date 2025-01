Sport.quotidiano.net - Gli "Enfants prodige» di Monteboro. Due i team azzurri al comando

Leggi su Sport.quotidiano.net

Anche se Prima Squadra e Primavera hanno masticato amaro nell’ultimo week-end, ci sono due squadre dell’Empoli che continuano a volare. Si tratta di Under 17 e Under 16, entrambe alsolitario dei propri campionati. Partiamo dai più grandi allenati da Filippeschi, che regolando 2-1 il Lecce ieri mattina al Centro Sportivo dihanno centrato l’undicesima vittoria stagionale sulle 13 gare disputate: glini classe 2008 tornano a più cinque sulla Roma, prima inseguitrice. Uniche squadre ‘indigeste’ al momento le calabresi Cosenza e Catanzaro. Tornando al match con il Lecce le due reti azzurre sono state segnate da Zanaga e Busiello, capocannoniere del girone con 12 centri. Ancor più netto il percorso dell’Under 16 di Tonelli, che in 13 giornate ha raccolto 37 dei 39 punti a disposizione frenando solo in casa con la Juve Stabia (0-0).