Romadailynews.it - Giro d’Italia: Gualtieri, felice che tappa Roma passi in luoghi Giubileo

Leggi su Romadailynews.it

Per la terza volta consecutiva, nel 2025 ilsi chiudera’ a.“Per noi e’ una grandissima gioia, rafforziamo questo rapporto trae iltanto che quest’anno sara’ la 50ma volta che passera’ dalla Capitale, per 7 volte ilha finito adi cui 3 volte consecutive. Quest’anno e’ l’anno del, e’ particolare, e vedra’ anche alcuni deinuovi come la nuova piazza Pia o il Lungotevere protagonisti. Per noi una bellissima opportunita’ e una grande giornata di sport in un anno dedicato a valori come la fratellanza”.Lo ha detto il sindaco di, Roberto, intervenendo durante la presentazione delall’Auditorium Parco della Musica.“E’ evocativo, inoltre, il fatto che ilparta da Durazzo e arrivi a, una rotta tra le piu’ dense di avvenimenti del mondo antico – ha aggiunto il sindaco -.