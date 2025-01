Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia costruito per Vingegaard, ma lui non verrà: “Voglio il Tour”

La notizia era già nell’aria, ma ora è arrivata l’ufficialità: Jonasnon sarà presente alla prossima edizione deld’. Si tratta di un’assenza pesante che condizionerà inevitabilmente le sorti della corsa ciclistica più importante del Bel paese. L’annuncio è arrivato all’indomani della presentazione del percorso del, tramite un comunicato ufficiale da parte della casa madre Visma. Il velocista danese si concentrerà ora sulde France, come da lui stesso dichiarato, con l’obiettivo di conquistare nuovamente il grande evento ciclistico francese già conquistato nel 2022, per poi concentrarsi successivamente sull’altro obiettivo, ovvero la Vuelta di Spagna in programma a partire dal prossimo agosto e che chiuderà la stagione su due ruote. La grande corsa rosa perde un altro protagonista importante: l’assenza disi va ad aggiungere a quella di Evenpoel, come annunciato dallo stesso velocista olandese ancora prima dello svelamento del calendario, ma anche del campione in carica Pogacar.