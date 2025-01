Ilrestodelcarlino.it - Giro d’Italia 2025: Veneto protagonista con ben quattro tappe

Venezia, 14 gennaio– Sonolevenete del 108°d'Italia. Questo quanto è emerso nella giornata di ieri 13 gennaio in occasione della presentazione ufficiale all'auditorium Parco della Musica di Roma, dove si concluderà il primo giugno l’appuntamento ciclistico nazionale più storico, dopo aver preso il via, per la prima volta nella sua storia, dall'Albania il 9 maggio. La grande corsa rosa toccherà ilda venerdì 23 maggio con la tappa Rovigo - Vicenza, seguita il giorno dopo, sabato 24 maggio, dalla Treviso - Nova Gorica e domenica 25 maggio dalla tappa Fiume- Asiago che porterà i ciclisti sull'Altopiano dei Sette Comuni. Dopo il giorno di riposo, martedì 27 maggio si riprende con la tappa Piazzola sul Brenta - San Valentino a Trento che porterà ilsulle Dolomiti.