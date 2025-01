Laprimapagina.it - Giro d’Italia 2025. Innovazione e sfide equilibrate con partenza dall’Albania

Svelato il percorso del. Si tratta di un tracciato innovativo, non caratterizzato da un dislivello totale elevatissimo ma comunque impegnativo, con tappe capaci di mettere alla prova i corridori sia dal punto di vista fisico che strategico.internazionaleLa corsa prenderà il via con una Durazzo-Tirana, tappa di apertura non adatta ai velocisti, seguita da una cronometro individuale di 13,7 km a Tirana, con lunghi rettilinei e una salita centrale. La terza tappa, Valona-Valona, presenterà le prime difficoltà altimetriche.Dopo il trasferimento in Italia, il primo giorno di riposo precederà una serie di tappe diversificate: la Alberobello-Lecce, favorevole ai velocisti ma esposta ai venti, e la Ceglie Messapica-Matera, con un finale complesso.Verso il centro ItaliaDa Potenza il gruppo si sposterà verso Napoli, offrendo ai velocisti un’altra occasione.