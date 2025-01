Lopinionista.it - Giocattolo sospeso: grande partecipazione alla 4° edizione

Il forte legame degli italiani con la comunità d’appartenenza ha reso l’iniziativa ancora più tangibile e sentitaMILANO – Con numeri straordinari e unasenza precedenti, si è conclusa la 4ªdi, l’iniziativa benefica promossa da Assogiocattoli e sostenuta dcampagna istituzionale Gioco per Sempre, che da anni si pone l’obiettivo di diffondere la cultura del gioco e celebrarne l’universalità. Grazie ai 530 punti vendita che hanno aderito all’iniziativa, sono stati raccolti oltre 50mila giocattoli, dimostrando quanto il gioco possa essere un potente strumento di solidarietà e condivisione, capace di unire grandi e piccoli in un gesto di generosità collettiva. Un risultato straordinario ottenuto grazie a unacapillare in tutto il territorio nazionale, tra negozi specializzati, supermercati, ipermercati e altre attività, e al coinvolgimento diretto di ben 126 enti benefici: da Fondazione ABIO Italia ETS a Croce Rossa Italiana, da Caritas a Mission Bambini e molti altri.