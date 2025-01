Ghemon | Nella scena musicale mi spaventa l’omologazione

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – “Non mi piace. In un mondo quasi monoculturale, in cui le cose vanno fatte solo in una maniera, quello che miè la mancanza di spazio per chi sceglie di andare controcorrente”. Così, all’anagrafe Giovanni Luca Picariello, racconta all’Adnkronos il suo ultimo progetto artistico che sfida le convenzioni unendo musica e stand up comedy. ‘Una cosetta così’ è il nuovo album dell’artista di Avellino, classe 1982. Dopo oltre 70 repliche dello spettacolo dal quale prende il titolo, scritto dallo stesso cantautore insieme a Carmine Del Grosso, e a distanza di quattro anni dal suo ultimo lavoro discografico,torna con un progetto unico in Italia, ma ben radicatotradizione degli album comici americani. Attraverso questo lavoro,non solo segue le orme di grandi nomi italiani come Gaber e Jannacci, ma implementa anche un’impronta personale che mescola hip hop, neo-soul e jazz contemporaneo con esilaranti performance live.