Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Meloni ripete il solito ritornello a occhi bassi mentre l’Italia riempie Israele di armi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Francesca ScoleriNel torpore intellettuale, causato dal combinato falsa informazione e scarsa reattività intellettuale, può capitare di portare al vaglio della mente affermazioni che, per quanto orribili, sanno di verità.“Verità”, questa specie di intrusione nel clima di mistificazione inviolabile. Vittorio Feltri, poche settimane fa, raggiungeva uno dei picchi di maggior sincerità dichiarando “ai musulmani sparerei in bocca e non mi vergogno di considerarli una razza inferiore”. Inutile dire che si è levato un coro di indignazione perché in fondo che costa? Qualche comunicato stampa e qualche migliaio di commenti sui social per definire l’anziano giornalista e i suoi intenti nazisti non costano niente. Prendere posizione nei confronti di chi quegli intenti li realizza, invece, richiede ben altro.