Lanazione.it - Fumi navali, chiesta l’archiviazione: "Inchiesta parziale, ci opporremo"

Nessun profilo di reato. Suidelle navi da crociera, l’inaperta da due anni dalla Procura della Spezia va verso. Il sostituto procuratore Monica Burani, che indaga dall’autunno 2022 dopo l’esposto presentato da Rete Ambiente, ha infatti presentato ridi archiviazione del fascicolo, aperto per inquinamento ambientale contro ignoti. Tre pagine fitte in cui si motiva la scelta a valle di verifiche – per lo più di natura amministrativa – che non avrebbero palesato profili di violazione delle norme ambientali. L’ultima partita si giocherà nelle prossime settimane davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale spezzino, per effetto dell’opposizione alche l’avvocato Valentina Antonini, per conto della rete di associazione ambientaliste spezzine, ha presentato nei giorni scorsi.