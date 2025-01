Esports247.it - Free Fire x Naruto Shippuden, il crossover definitivo per i fan di anime e videogiochi: le modalità e i collezionabili esclusivi

Dai bunker virtuali di Garenaarriva una notizia che farà saltare di gioia gli appassionati di gaming e: dal 10 gennaio al 9 febbraio 2025, la mappa di Bermuda accoglierà il Villaggio della Foglia in un evento speciale dedicato a ““. Questo(inatteso) nasconde qualcosa in più di un semplice aggiornamento. Ogni partita sarà intrisa del mondo shinobi, con skin ed emote esclusive e meccaniche di gioco completamente nuove. Se siete dei fan sfegatati di, preparatevi a immergervi in un’esperienza unica e senza precedenti.Il Villaggio della Foglia arriva a BermudaSe avete sempre sognato di correre per le strade del Villaggio della Foglia, adesso potrete farlo ma ad una condizione: questa versione digitale del Villaggio della Foglia sostituirà Rim Nam Village nella mappa di Bermuda, e tra i tanti luoghi esplorabili possiamo trovare:– Hokage Rock: l’iconica montagna scolpita con i volti degli Hokage diventa il punto perfetto per i selfie in-game.