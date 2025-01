Ilnapolista.it - Frattesi vuole la Roma, l’Inter non vuole assecondarlo: si rischia il muro contro il muro (Gazzetta)

Laparla del rischi “” tra. Il giocatore non ha chiesto ufficialmente la cessione, ma il suo agente continua ad agitarsi per portarlo ae lavora a fari spenti con Ghisolfi, ds del club capitolino.però è pronta a mostrare i muscoli.TrasiilScrive la:“Davideista con il mal di pancia perché ancora periferico nell’ecosistema di Inzaghi, il centrocampista nato nella Città eterna che brama per tornare a casa nell’anno del Giubileo. Chi lo ha accolto in nerazzurro, pagando 33 milioni un anno e mezzo fa, non ha però la minima voglia di assecondare la smania, anzi è pronto a dettare rigide condizioni“.Il prezzo fissato dalper laè di 45 milioni. “Il club giallorosso, che lo aveva lasciato partire via da ragazzo senza pensarci poi troppo, confida nell’antica arte della trattativa, anche se non si vedono margini neanche per iniziarla.