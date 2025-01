Inter-news.it - Frattesi, la Roma offre un lungo contratto! Inter di mezzo – CdS

Davideha ricevuto già un’offerta possibile didalla. Claudio Ranieri spinge per il suo acquisto, l’non è d’accordo secondo il Corriere dello Sport.– Davidespinge per la cessione alla, Claudio Ranieri fa lo stesso con la dirigenza giallorossa e chiede urgentemente il centrocampista dell’. Florent Ghisolfi, direttore sportivo, tornerà a Milano nei prossimi giorni per trattare con la società nerazzurra, che comunque non si muove dalla sua valutazione di 45 milioni di euro. Ci sono contropartite in ballo, su tutti Bryan Cristante che libererebbe 3 milioni lordi di stipendio fino a giugno alla. Il problema della trattativa è un altro.TRATTATIVA – Il problema principale è che lanon ha i soldi che l’chiede per