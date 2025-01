Inter-news.it - Frattesi bloccato da Calhanoglu? Cessione non immediata – CdS

Davidesembrava sulla via dell’addio all’Inter, ma l’infortunio di Hakanrende difficile l’operazione. I prossimi test di Simone Inzaghi per il Corriere dello Sport. ADDIO? – Davideha chiesto laall’Inter. Non ha preso in considerazione il momento, non ha valutato che potrebbe essere titolare nelle prossime partite. Il centrocampista ha una volontà netta e probabilmente nel mese di gennaio saluterà Simone Inzaghi e i suoi compagni. Per ora però solo probabilmente, perché l’infortunio di Hakanrende complicata la. Il turco non è l’unico assente, anche Henrikh Mkhitaryan è fuori per un problema muscolare.senzanon parte!SOSTITUTO –salterà le partite almeno fino al derby con il Milan del 2 febbraio.