FOTO Benevento seduta a porte aperte | assente un big di nuovo in gruppo Nunziante

Tempo di lettura: < 1 minutoquesto pomeriggio all’Antistadio Imbriani dove ilha proseguito la sua marcia di avvicinamento alla gara di sabato al “Ciro Vigorito” contro il Team Altamura. I difensori Riccardo Capellini e Biagio Meccariello hanno lavorato a parte limitandosi a qualche allungo a bordocampo mentre non si sono proprio visti sul prato dell’Imbriani Angelo Viscardi e Mario Perlingieri che hanno svolto esercizi in palestra.La notizia positiva è stata la presenza dell’estremo difensore Alessandroche ha lavorato insieme ad Igor Lucatelli e Nicolò Manfredini: possibile il suo ritorno tra i convocati anche già per la prossima gara con il classe 2007 che è reduce da un intervento al menisco che gli ha impedito di giocare a Cava de’ Tirreni e contro il Catania.