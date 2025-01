Sport.quotidiano.net - Fortitudo, arriva il nuovo giocatore Donte Thomas

Bologna, 14 gennaio 2025 - Lasi rinforza con. Mentre la squadra si prepara a scendere in campo domani sera con Orzinuovi èta l’ufficializzazione del terzo innesto da parte della Effe che ha messo sotto contratto fino al termine della stagione l’atleta statunitense, in sostituzione dell’infortunato Kenny Gabriel. Ala grande di 201 cm,nato ad Olympia Fields (Illinois) il 6 maggio 1996, è cresciuto cestisticamente nella Thornwood High School. Successivamente ha ottenuto la chiamata nella Division I della NCAA dalla Bradley University, dove ha trascorso l’intera carriera universitaria, dall’anno accademico 2014/15 al 2017/18, chiudendo nel suo anno da senior con 11.7 punti e 7.2 rimbalzi di media. Uscito dal college,ha affrontato la sua prima esperienza da professionista in Finlandia, con il KTP Basket in Korisliiga.