Lanazione.it - Foiano al centro della scena: Giro d’Italia e 1000 Miglia illuminano il 2025

Arezzo, 14 gennaioalilIntervento del Sindaco diChiana, Jacopo Franci "Siamo entusiasti di accogliere, il prossimo 18 maggio, ilche attraverserà le strade del nostro comune durante la 9ª tappa108ª edizione, un evento straordinario che si aggiunge al passaggioprevisto per il 19 giugno. Questi appuntamenti rappresentano una vetrina internazionale perChiana e testimoniano la crescente attrattività del nostro territorio. Il valore di queste manifestazioni va ben oltre l’aspetto sportivo. Il, con il suo fascino e la sua storia, non è solo una celebrazione dello sport, ma anche un’opportunità per promuovere il patrimonio culturale, paesaggistico ed enogastronomiconostra zona.