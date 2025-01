Fiumicino solidarietà per la famiglia Colacicco | raccolti oltre 16mila euro

Leggi su Ilfaroonline.it

, 14 gennaio 2025 – Sono stati, in pochi giorni, più diper ladi Cristian, 44enne dirimasto vittima di un incidente stradale la sera del 6 gennaio mentre si trovava nei pressi di Fondi (leggi qui).Gli amici hanno avviato una raccolta fondi su GoFundMe per il futuro della moglie e dei loro tre bambini, tutti coinvolti nell’impatto. La donna, Veronica Cristoforo, di 42 anni, ha già subito tre interventi alla gamba. È attualmente in coma farmacologico. I fondiserviranno per dare un futuro ai figli,che un supporto psicologico. I bambini sono tutti fortunatamente fuori pericolo; la più piccola, ancora neonata, è tuttora in ospedale per accertamenti.La comunità disi è subito mobilitata per la: le donazioni sono state450 in poche ore.