Lanazione.it - Firenze, telefonino alla guida: ritirate undici patenti. “Chi parla, chi chatta e chi guarda i social”

, 14 gennaio 2025 - I controlli del reparto di Rifredi della polizia municipale didopo l'introduzione del nuovo codice della strada hanno portato, nell'ultima settimana, al ritiro diper l'utilizzo del cellulare. Diverse le modalità di uso del: qualcuno, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è stato sorpreso mentre con una mano teneva il dispositivo all'orecchio impegnato in una conversazione, qualcun altro invece lo usava perre o per controllare inetwork, ma c’è anche chi pur con il vivavoce inserito lo teneva comunque in mano. Tra i multati anche due neopatentati. Da segnalare il caso di un conducente fiorentino talmente impegnato are con il proprio telefono da non accorgersi dell'alt intimatogli da un agente impegnato nel posto di controllo in via Forlanini.