Fiamme nell’abitazione intera famiglia evacuata urgentemente

Dopo quelli ripetuti delle ore e dei giorni scorsi, ancora un incendio nel Salento.a Matino nel pomeriggio di ieri, 13 gennaio, e rischi enorme per un’che è stata fatta evacuare dalla propria casa per non rischiare oltre. L’episodio si è verificato al primo piano di via Crocefisso nel comune salentino. Sul posto sono intervenute prontamente le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti provinciali di Gallipoli e Ugento, che hanno domato lee messo in sicurezza l’area. Il rogo ha avuto origine nel salotto da pranzo della, soprattutto nei pressi di un camino, estendendosi rapidamente al corridoio di accesso della camera. Lehanno distrutto mobili e suppellettili, causando anche danni strutturali alle murature della stanza e del corridoio.