Femminicidi comprensibili? Le motivazioni della sentenza di Modena | Vessato e umiliato gli impedivano di dormire e andare in bagno

Un “sistema di vita di relazione doloroso e avvilente“, caratterizzato da reciproche “condotterie determinanti in capo a tutti i soggetti conviventi uno stato di profondissimo malessere, di sofferenza, di privazioni, di umiliazioni, in definitiva un continuo disagio, incompatibile con le ordinarie condizioni di vita di un normale nucleo familiare”. È questo, secondo i giudiciCorte d’Assise di, il contesto domestico in cui è maturato ilo di Gabriela e Renata Trandafir, madre e figlia di 47 e 22 anni uccise nel 2022 a Castelfranco Emilia dall’allora 69enne Salvatore Montefusco, rispettivamente marito e patrigno delle due vittime. Ledi primo grado, che ha condannato Montefusco a trent’anni e non all’ergastolo, hanno innescato un dibattito nazionale: la Corte, infatti, ha deciso di considerare le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, escludendo quindi il carcere a vita, “in ragionetà umana dei motivi che hanno spinto l’autore a commettere il fatto-reato”.