Fedez si fa leggere le Foglie del Destino da un sensitivo indiano | Sono comparsi dei numeri 9 18 27 e 26 A 9 anni sono stato molestato a 18 ho tentato per la prima volta il suicidio…

Si intitola “Scoprire il Futuro con ledel” il nuovo episodio del podcast die Mr.Marra”Pulp Podcast”, in cui il rapper milanese si è lasciato andare ad alcune rivelazioni inedite e destinate a far parlare. “Lo voglio dire apertamente: il casino Iovino (Cristiano, ndr) succede proprio in quel momento lì”. Inizia così l’episodio caricato su YouTube lunedì 13 gennaio. Quindi, dopo aver presentato e fatto parlare l’ospite ed esperto dell’argomento Max Ormea,ha preso la parola, spiegando checirca 6 mesi che si sta occupando di questo rituale particolare e di essersi sottoposto a una lettura con Max Ormea accanto e, in collegamento su Skype, il suo “lettore”. Ovvero colui che – volendo semplificare – dall’India gli ha letto e predetto passato e futuro.“Finché indovina il nome di mia madre o dei miei figli e ioun personaggio pubblico.