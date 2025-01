Liberoquotidiano.it - Fecondazione: in Italia 1 neonato su 3 è concepito con Pma se mamma over 40

Roma, 14 gen. (Adnkronos Salute) - Insu 3 ècon la Procreazione medicalmente assistita se la40. E' uno dei dati emersi dalla ricerca presentato oggi a Roma da Age-It (www.ageit.eu) guidato dall'Università di Firenze e dalla sua rettrice, Alessandra Petrucci, durante il convegno ''Un Istituto per il Futuro della Popolazione'. Inoltre dalla ricerca emerge che la Pma "ha contribuito al 3,7% del tasso di fecondità totale innel 2022, rispetto al 2,1% nel 2013, un aumento di oltre il 76%". Secondo gli esperti di Age-It, "la Pma sta assumendo un ruolo sempre più cruciale nel sostenere i desideri di genitorialità e la fecondità complessiva, offrendo prospettive positive per il futuro, anche alla luce dell'avvio a regime dei nuovi Lea che finalmente prevedono la copertura per molte delle prestazioni collegate alla Pma".