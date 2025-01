Lanazione.it - Ex psicologo accusato di abusi, pesante condanna: dieci anni

Pistoia, 14 gennaio 2025 – Alla lettura della sentenza molte di loro sono scoppiate a piangere. Poi si sono abbracciate e si sono strette, un modo per sfogare insieme la tensione accumulata. C’erano quasi tutte, ieri mattina, nell’aula collegiale del tribunale di Pistoia, le ragazze che si sono costituite parti civili, rappresentate dagli avvocati Simona Selvanetti e Deborah Pistoresi del foro di Lucca nel procedimento che vedeva imputato un exdella Valdinievole, 47diaggravati, per il fatto che sarebbero stati compiuti anche su minorenni che erano a lui affidate per ragioni di cura.che sarebbero avvenuti negli, dal 2013 al 2023, proprio nell’esercizio della sua professione, in molti casi comeincaricato di gestire lo sportello di ascolto che gli istituti scolastici mettono a disposizione dei giovani studenti, per rispondere ai loro bisogni e alle fragilità che spesso emergono in quel delicato periodo della vita.