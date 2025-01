Quifinanza.it - Euro 2032, il piano per riqualificare il Maradona e altri 4 stadi: servono 4 miliardi

è all’orizzonte, ma in Italia glinon sono ancora pronti. Nonostante manchino sette anni al calcio d’inizio deglipei di calcio organizzati con la Turchia, entro ottobre 2026 il nostro Paese dovrà indicare le cinque strutture adatte ad ospitare le partite del torneo secondo gli standard Uefa. Al momento, però, l’unico a norma è l’impianto della Juventus. Insieme a quello di Torino, il ministro dello Sport Andrea Abodi ritiene “punti fermi” anche San Siro e l’Olimpico di Roma, mentre per il presidente del Coni Giovanni Malagò ildi Napoli non può mancare. Per ristrutturare e adeguare gliai criteri del calcio continentale servirebbero circa 4di, ma il tempo stringe e il Governo ha già dichiarato alla Figc di non avere intenzione di finanziare il progetto di riqualificazione, se non in piccola parte.